السعودية اليوم / الأمير تركي بن هذلول يزور شيخ شمل قبائل مواجد يام



نجران 26 رجب 1440هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران بالنيابة اليوم، بزيارة شيخ شمل قبائل مواجد يام الشيخ مانع بن جابر بن نصيب، بمنزله في حي أبا السعود.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على التواصل الدائم مع المواطنين ومشاركتهم كافة المناسبات.

وأعرب الشيخ بن نصيب من جانبه عن شكره وتقديره لسمو الأمير تركي بن هذلول على كريم زيارته التي تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.

//انتهى//

23:51ت م

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