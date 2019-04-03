السعودية اليوم / أمير نجران بالنيابة يزور شيخ شمل قبيلة آل فطيح



نجران 26 رجب 1440هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران بالنيابة اليوم، بزيارة شيخ شمل قبيلة آل فطيح الشيخ مبارك بن ذيب المهان، في منزله بنجران.

وأكد سموه خلال زيارته حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على التواصل الدائم مع المواطنين ومشاركتهم كافة المناسبات.

وأعرب الشيخ مبارك المهان عن شكره لسمو أمير منطقة نجران بالنيابة على كريم زيارته التي تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.

//انتهى//

23:36ت م

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