شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يطلع على خدمات «الأطفال المعاقين» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في الجلسة الأسبوعية، التي عقدها سموه مساء أمس، بقاعة الاحتفالات بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان, على الخدمات والأعمال التي يقدمها مركز رعاية الأطفال المعاقين التابع لجمعية المعوقين بجازان من ذوي الهمم.

وألقى سموه كلمة أكد فيها حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بكل ما يخدم أبناءهم المواطنين بمختلف مناطق وطننا العزيز وفي مقدمتهم المعاقين "ذو الهمم العالية".

وفي ختام اللقاء شهد سمو أمير منطقة جازان توقيع أربع اتفاقيات بين مركز رعاية الأطفال المعاقين بجازان ومطار الملك عبدالله بجازان وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارتي التعليم بجازان وصبيا, وكرم سموه الجهات الداعمة والمتعاونة مع المركز.