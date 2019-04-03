شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يطلع على خدمات «الأطفال المعاقين» والان نبدء بالتفاصيل
وألقى سموه كلمة أكد فيها حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بكل ما يخدم أبناءهم المواطنين بمختلف مناطق وطننا العزيز وفي مقدمتهم المعاقين "ذو الهمم العالية".
وفي ختام اللقاء شهد سمو أمير منطقة جازان توقيع أربع اتفاقيات بين مركز رعاية الأطفال المعاقين بجازان ومطار الملك عبدالله بجازان وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارتي التعليم بجازان وصبيا, وكرم سموه الجهات الداعمة والمتعاونة مع المركز.
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