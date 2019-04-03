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أمير الباحة يوجّه بسرعة علاج المصاب بطلق ناري
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
استجاب الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بشكل سريع مع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مناشدة لذوي المصاب بطلق ناري، بسرعة علاجه.
ووجه أمير الباحة مستشفى الملك فهد بتقديم الرعاية الطبية للمصاب والتنسيق حيال نقله لأحد المستشفيات الرئيسية تلبية لرغبة ذويه، إذا كانت حالته الصحية تسمح بالنقل.
وجاء توجيه أمير الباحة بعد تغريدة جاء في نصها: “تكفون فزعتكم في مريض في مستشفى الملك فهد بالباحة بحاجة إلى نقله لمستشفى العسكري لحالته الطارئة المستشفى بالباحة متعامل معه بكل برود مع أنه مصاب بطلق رصاص بمحلين بالفخذ الأيسر واحتمال تقطع الأعصاب ما حددوا لنا حالته للحين”.
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