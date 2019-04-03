سلطان السبهان أمير الشعراء .. ونهيان بن مبارك يسلمه خاتم الشعر وبردته

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصد الشاعر السعودي سلطان السبهان لقب أمير الشعراء في الحلقة العاشرة والختامية من المسابقة في نسختها الثامنة.

وقدم سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، للفائز خاتم الشعر وبردته إثر حصوله على اللقب.

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وخلال ختام المسابقة حلت الشاعرة شيخة المطيري وصيفًا، فيما جاء ثالثًا الشاعر المصري مبارك سيد أحمد، أما المركز الرابع فناله الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب، وحل خامسًا الشاعر عبدالمنعم حسن محمد من مالي، فيما كانت الشاعرة هبة الفقي من مصر في المركز السادس.

يذكر أن “أمير الشعراء” تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبو ظبي، وضمت لجنة التحكيم في عضويتها الدكتور علي بن تميم من الإمارات، والدكتور صلاح فضل من مصر، والدكتور عبدالملك مرتاض من الجزائر.

وشهد مسرح شاطئ الراحة في أبو ظبي، حلقات البث المباشر وآخر محطات برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبو ظبي، في إطار إستراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام في الأدب والشعر العربي.