حساب المواطن يُجيب عن 5 أسئلة أهمها هل يزيد مبلغ الدعم؟

2019-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب حساب متابعات الخليج 365 على بعض الأسئلة الخاصة بالبرنامج قبل أيام من إيداع الدفعة الجديدة من الدعم، والمقرر يوم 10 إبريل الجاري.

ورصدت “متابعات الخليج 365” أبرز 5 أسئلة وجهها مواطنون إلى حساب متابعات الخليج 365، منها كيفية تغيير الآيبان البنكي وحساب الاستحقاق، وأيضًا هل يوجد زيادة في مبلغ الدعم؟

كيفية تغيير الآيبان البنكي في حساب متابعات الخليج 365:

بالإمكان تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي) بشرط أن يكون مرتبط باسم مقدم الطلب، وفي حال تم إضافة الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 مارس سيتم التحقق من الآيبان البنكي ضمن دورة الدفع لشهر مايو.

كيفية حساب استحقاق حساب متابعات الخليج 365:

Advertisements

لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

كيفية تعديل الدخل في حساب متابعات الخليج 365:

بالإمكان تعديل الدخل عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات يسار الصفحة، أو الدخول من جهاز محمول على الرابط التالي هنا

هل توجد زيادة في مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365؟

لا توجد زيادة في مبالغ دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365، وفي حال هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365.

عمره أكبر من 24 عامًا فهل يمكنه التسجيل في حساب متابعات الخليج 365؟

إذا كان العمر أكبر من 24 سنة بإمكانك التسجيل ولا يتطلب إرفاق مستندات إثبات استقلالية، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابعًا “غير مؤهل” لدى رب الأسرة، ويمكنه حذفك، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى من دون احتسابك، وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.