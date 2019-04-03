مجلس الوزراء يوافق على الهيكل التنظيمي للتجارة واستمرار صرف بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر العزيزية بالخبر أمس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار، وقواعد عمل لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، واستمرار الهيئة العامة للجمارك في العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك.

مباحثات

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج زيارته الرسمية للجمهورية التونسية، ومباحثاته مع الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي وكبار المسؤولين، حول آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعبر عن شكره وتقديره للجمهورية التونسية قيادة وشعبا على ما لقيه والوفد المرافق من بالغ الحفاوة والترحاب، مؤكدا أن ما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقيات وإطلاق مشروعات يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص على سبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

استقبالات

كما أطلع الملك سلمان المجلس على النتائج الإيجابية للقمة العربية (قمة العزم والتضامن) التي عقدت في تونس، وعلى نتائج استقبالاته لعدد من قادة ورؤساء وفود الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة المشاركين في أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين، معربا عن تمنياته بالتوفيق للرئيس التونسي في رئاسة القمة وأن تكلل جهوده بالنجاح في دفع مسيرة العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

الاهتمام بالقضايا العربية

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن القضية الفلسطينية وأنها على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رفض المملكة القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن ووحدة وسيادة سوريا، ودعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية التي تسببت في معاناة الشعب اليمني، وكذلك دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة حرصا على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب الذي يهددها، ودعوتها المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه مواجهة السياسات العدوانية للنظام الإيراني ووقف دعمه للإرهاب في العالم، وتأكيد المملكة على مواصلتها لدعم الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف على المستويات كافة.

ورحب المجلس بـ»إعلان تونس» وما اشتمل عليه من تأكيدات حول مختلف القضايا والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تواجه الأمة العربية.

تدخلات إيران

ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت في تونس، وما عبرت عنه من إدانات إزاء استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

نهضة ورقي

وأكد المجلس أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية، وتفضله بتفقد أحوال المواطنين، تأتي ضمن اهتمامه الدائم بأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة والحرص على تحقيق المزيد من النهضة والرقي والنماء للوطن الغالي، مثمنا توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

النقل الجوي

وبين المجلس أن انطلاق فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وما شهده من توقيع اتفاقيات للخدمات الجوية بين حكومة المملكة وعدد من الدول، يؤكد قناعة قيادة المملكة أن نجاح صناعة النقل الجوي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون الوثيق بين دول العالم والهيئات المتخصصة في النقل.

دعم الاقتصاد الوطني

وعد مجلس الوزراء، وضع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي، وتدشين أول طائرة تدريب نفاثة من طراز هوك، جرى تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليا بأيدي أبناء الوطن، تجسيدا لحرص المملكة على تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني ضمن أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.

الأمن السيبراني

كما أكد المجلس، أن تحقيق المملكة المركز الثالث عشر عالميا من بين 175 دولة والأول عربيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يجريه كل سنتين الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، يأتي تتويجا للدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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قرارات

ترقيات

أولا:

الموافقة على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) للتعاون في مجالات التنمية الزراعية والاستدامة البيئية، والتوقيع عليه.

ثانيا:

تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة في قبرص للتعاون في قطاع الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا:

تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية ودائرة المحاسبات في تونس للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:

الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار.

خامسا:

الموافقة على استضافة المملكة لمقر المركز الإقليمي لأنظمة الرصد الجوي.

سادسا:

الموافقة على استمرار الهيئة العامة للجمارك في العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1391) وتاريخ 12 / 2 / 1430هـ ، المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك حسب التفصيل الموضح في القرار، وذلك اعتبارا من تاريخ 26 / 3 / 1439هـ.

سابعا: الموافقة على قواعد عمل لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

سامي بن محمد بن جديد - مستشار إداري بديوان المظالم - المرتبة 15

خالد بن عبدالله العثمان - خبير نظامي أ بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء - المرتبة 15

الدكتور إبراهيم بن مهنا المهنا - مستشار للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية - المرتبة 14

عيد بن جروان الشمري - مستشار إداري بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - المرتبة 14

جديع بن محمد الجديع - مستشار شرعي بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - المرتبة 14