الترخيص لأول متحف متخصص في الصحافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة، ترخيصا لمتحف «صفحات من التاريخ»، كواحد من أهم المتاحف المتخصصة في تاريخ الصحافة بالمملكة، الذي يتضمن مجموعة ضخمة من الكنوز الثقافية عبارة عن مئات الألوف من النسخ من الصحف والمجلات والكتب القديمة، إضافة إلى التحف العتيقة المصنوعة وغيرها من الانتيكات.

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وسلم المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري بحضور مدير التراث العمراني بجدة المهندس نبيل الصايغ ومدير آثار جدة محمد السبيعي أمس صاحب المتحف جابر الغامدي، ترخيص (متحف تراثي نوعي) ضمن جهود الهيئة لدعم المتاحف الخاصة في محافظة جدة وتطويرها حتى تؤدي دورها في تعزيز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة.

وعد العمري المتحف إضافة مهمة لقطاع المتاحف المرخصة في منطقة مكة المكرمة نظرا لما يحتويه من مطبوعات نادرة تسهم في تعريف المجتمع بتاريخ وإرث الصحافة المحلية، مؤكدا أن الهيئة ترى أنها ثروة وطنية ولا بد من المحافظة عليها من خلال حفظها في مثل هذا المتحف الذي يحتضن بداخله وثائق صحفية هامة للمملكة.

يذكر أن الهيئة تمنح التراخيص اللازمة لأصحاب المتاحف الخاصة لممارسة أعمالهم تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتساعد هذه المتاحف الخاصة في الرقي بمنتجهم السياحي، مع تقديم المساعدة الفنية والإدارية لتسهيل قيامهم بواجباتهم ضمن المنظومة السياحية، وجعل المتاحف ضمن المسار السياحي للمحافظة، كما تقدم لهم المساعدة لتطوير عروضهم.