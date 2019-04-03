موعد شهر رمضان في السعودية 1440: امساكية رمضان ومواعيد الإفطار والصلاة في السعودية

موعد شهر رمضان في السعودية 1440، متى شهر رمضان في السعودية، كلمات يبحث عنها الملايين من المسلمين، فبعد أسابيع قليلة من الآن يهل علينا شهر رمضان الكريم الذي يحمل بين طياته الخير والبركة والرحمة والمغفرة لعباد الله الصالحين الذي يجتهدون في القيام بالأعمال الصالحة كالصلاة وقراءة القرآن والدعاء وغيرها من العبادات الصالحة.

موعد شهر رمضان في السعودية 1440

أما عن موعد شهر رمضان في السعودية 1440، فمن المقرر أن تكون غرة شهر رمضان في المملكة السعودية يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019، فوفقا لحسابات الفلكية فإن شهر شعبان سيكون 30 يوم وبالتالي فأن يوم الأحد الموافق 5 مايو هو المتمم له، على أن تكون عدد أيام شهر رمضان 1440 بالسعودية 29 يوم ليكون 3 يونيو هو أخر أيام الشهر الفضيل.

امساكية رمضان 1440 السعودية

والآن نقدم لكم فيديو يوضح امساكية شهر رمضان بالسعودية 1440 والتي توضح مواعيد الإفطار والسحور والإمساك، وكذلك مواقيت الصلوات الخمسة بشكل يومي:

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غرة شهر رمضان 1440/2019

ويتم تحديد غرة شهر رمضان بطريقتين الأولى عن طريق الحسابات الفلكية المسبقة، والثانية عن طريق الرؤية الشرعية حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان بشكل رسمي، ومن المتوقع أن تصل عدد ساعات الصوم إلى 16 ساعة نظرا لطول فترة النهار.

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