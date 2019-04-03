جدارة وظائف امارة حائل التسجيل في الوظائف الإدارية للخريجين عبر بوابة التوظيف وزارة الخدمة المدنية

تقديم جدارة وظائف امارة حائل الإدارية 1440، حيث دعت إمارة منطقة حائل الخريجين من الرجال، بالتسجيل في 31 وظيفة إدارية من خلال بوابة جدارة الخدمة المدنية، من الحاصلين على الدرجات العملة والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، بناءً على ما ورد في طلب التوظيف من شروط القبول والتسجيل في وظائف منطقة حائل، والفئات المستهدفة من الخريجين السعوديين، وألية التقديم على جدارة خلال فترة فتح بوابة التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلبات التوظيف إلكترونياً، ثم التعرف على أسماء المرشحين لشغل وظائف إمارة منطقة حائل ومطابقة البيانات في فروع جدارة.

شروط التوظيف في إمارة منطقة حائل سنتعرف عليها ضمن ألية التوظيف في جدارة، وما شملته من تحديد لتعليمات القبول والتسجل العامة، وسيتم فتح رابط تقديم جدارة وظائف إمارة حائل الإدارية، لشغل 31 وظيفة للرجال، ستبدأ من يوم 3 شعبان القبل، ويستمر التقديم على بوابة جدارة الخدمة المدنية على مدار 24 ساعة حتى يوم 6 شعبان 1440، وهناك توضيح سنضيفه حول توزيع الوظائف وفق المرتبة الوظيفية التي سيتم التعيين عليها للمقولين نهائياً من المرشحين عقب ظهور نتائج القبول المبدئي فيس وظائف منطقة حائل.

تقديم جدارة وظائف امارة حائل 1440

منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة الخدمة المدنية، تستقبل دخول الخريجين عبر موقع بوابة التوظيف الإلكتروني، ثم اختيار الوظائف الإدارية الشاغرة بمنطقة حائل بعدد 31 وظيفة، وبد عملية التسجيل عليها خلال الفترة الزمنية المشار إليها بعالية، وسنضع لكم رابط تقديم جدارة إمارة حائل 1440 للإطلاع على تعليمات التسجيل، والتعرف على الفئات المستهدفة، والشروط والضوابط العامة والخاصة بتلك الوظائف، و الأوراق المطلوب تقديمها عقب ظهور نتائج المطابقة للبيانات وتحديد أسماء المرشحين لشغل الوظائف الإدارية.

توزيع وظائف منطقة حائل

اعرف توزيع الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها منطقة حائل لكل مرتبة وظيفية، حيث تضم المرتبة الرابعة 48 وظيفية شاغرة، وسبع وظائف للمرتبة الخامسة، و4 وظائف إدارية بمنطقة حائل للمرتبة السادسة، ووظيفي إدارية بالمرتبة السابعة ومثلها بالثامنة.

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شروط وظائف امارة حائل الفئات المستهدفة

أشارت بوابة توظيف إمارة حائل للفئات المستهدفة من الخريجين الرجال، لشغل 31 وظيفي إدارية، مع توضيح شروط التوظيف والضوابط العامة للقبول.

التقديم سيبدأ قريبا وهناك المزيد من الضوابط سترفق على رابط تقديم جدارة الخدمة المدنية، يمكن منها الحصول على المزيد من المعلومات.