انت الان تتابع تفاصيل خبر مشرّعون أمريكيون قلقون من احتمال تطوير السعودية لأسلحة نووية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:56 مساءً - أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن مشرعين في مجلس الشيوخ الأمريكي عبروا عن قلقهم حيال احتمال تطوير المملكة العربية السعويدة لأسلحة نووية، محذرين من الاستمرار في تزويدها بالتقنيات الأمريكية المعلقة بهذا الأمر.

وطلب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي من وزير الطاقة ريك بيري تقديم تفاصيل عن التعاون مع السعودية في مجال الطاقة الذرية لمراجعة هذا التعاون وإعادة تقييمه.

ونقلت "رويترز" عن السيناتوران الديمقراطي روبرت مينينديز والجمهوري مارك روبيو في رسالة إلى وزير الطاقة، قوله إن "العديد من أعمال وتصريحات السعودية تثير القلق لدى الكونغرس"، مشيران إلى أن الكونغرس سيبدأ بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية، وأن واشنطن يجب ألا تقدم المعلومات أو التكنولوجيات حول الطاقة الذرية للرياض.

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وتشير تقارير إعلامية إلى أن وزير الطاقة الأمريكي منذ نوفمبر 2017 سمح لشركات أمريكية بتقديم معلومات حساسة تخص الطاقة الذرية للسعودية.

وطلب العضوان في مجلس الشيوخ من بيري الكشف عن أسماء الشركات قبل حلول الـ 10 من أبريل، وتفسير سبب عدم الكشف عن موافقة الوزارة على تقديم المعلومات الحساسة للسعودية، فيما يتعين على الوزارة إبلاغ الكونغرس بمثل هذه الأمور.

وكان وثيقة كشفت النقاب عن أن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، وافق على ستة تراخيص سرية تتيح لشركاتٍ بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة، للمملكة العربية السعودية، في تجاهل للانتقادات الدولية ولمطالبات مشرعين أمريكيين بمنع تصدير السلاح إلى الرياض، لانتهاكها حقوق الإنسان وحربها على اليمن.

وتتنافس الولايات المتحدة مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا من أجل الحصول على صفقة بناء مفاعلات نووية في السعودية. ومن المتوقع أن تعلن المملكة عن الجهة الفائزة بالعقود هذا العام.

وكان عدد من أعضاء الكونغرس قد دعوا الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في العلاقات الأمريكية - السعودية، وخاصة الدعم الأمريكي للعملية العسكرية التي تخوضها السعودية وحلفاؤها في اليمن، وذلك على خلفية سقوط العديد من الضحايا المدنيين في اليمن وانتهاك التحالف بقيادة السعودية للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.