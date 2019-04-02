شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يدشن حملة التوعية بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال تدشين سموه مساء أمس، "الحملة الوقائية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة عسير"، التي نظمتها إمارة المنطقة بالتعاون مع الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية, تحت شعار "لتكن لك إرادة"، وذلك على مسرح المفتاحة بمركز الملك فهد الثقافي بأبها.
وقال أمين عام الجمعية الخيرية بأبها الشيخ محمد بن فحاس كلمة اللجنة المنظمة، إن الشريعة الإسلامية نصّت على تحريم المخدرات لخبثها وأن القائمين على ترويجها وانتشارها بين الناس هم من فقدوا ضمائرهم بدافع المادة وكسب الحرام فهي رجس من عمل الشيطان.
عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً توعوياً ، استعرض خلاله سعي الحملة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والأمنية والأهلية والخيرية بمنطقة عسير لتوحيد الجهود في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة والتصدي لكل من يقف خلف ترويجها وتهريبها, إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية للمتعاطين والمدمنين, بهدف الوصول إلى مجتمع خالٍ من الإدمان.
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