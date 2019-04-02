شكرا لقرائتكم خبر عن «ملكية الجبيل» تحتفي بتخريج 1506 طلاب والان نبدء بالتفاصيل
وألقى مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري كلمة أكد فيها أن تميّز وطننا وعلو شأن قاداتنا جعل مكانة المملكة في المقدمة دائمًا، منوها إلى حرصهم في قطاع التعليم على مواكبة رؤية المملكة 2030 ، فيما يتعلق بجودة التعليم ومخرجاته، بالإضافة إلى التدريب التقني المتميز والاستزادة من الخبرات المتنوعة في مجال الطاقة البديلة.
وأشار إلى إن المملكة تشهد، ولله الحمد، نموًا اقتصاديًا وتطورًا مذهلًا في عدة مجالات وهذه بداية الخير والنماء وحصيلة مبكرة لرؤية مبهرة، بدأنا في جني ثمارها ولن نقف بل سنواصل المسير نحو التقدّم والازدهار.
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