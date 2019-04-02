شكرا لقرائتكم خبر عن «ملكية الجبيل» تحتفي بتخريج 1506 طلاب والان نبدء بالتفاصيل

نيابةٍ عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، رعى رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، أمس، حفل تخرج (1506) طلاب من قطاع التعليم في الهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.

وألقى مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري كلمة أكد فيها أن تميّز وطننا وعلو شأن قاداتنا جعل مكانة المملكة في المقدمة دائمًا، منوها إلى حرصهم في قطاع التعليم على مواكبة رؤية المملكة 2030 ، فيما يتعلق بجودة التعليم ومخرجاته، بالإضافة إلى التدريب التقني المتميز والاستزادة من الخبرات المتنوعة في مجال الطاقة البديلة.

وأشار إلى إن المملكة تشهد، ولله الحمد، نموًا اقتصاديًا وتطورًا مذهلًا في عدة مجالات وهذه بداية الخير والنماء وحصيلة مبكرة لرؤية مبهرة، بدأنا في جني ثمارها ولن نقف بل سنواصل المسير نحو التقدّم والازدهار.