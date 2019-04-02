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أمير الباحة يستجيب لنداء ذوي مصاب بطلق ناري

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استجاب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، لنداء ذوي مصاب بطلق ناري، موجهًا مستشفى الملك فهد بالباحة لتقديم الرعاية الطبية للمصاب، والتنسيق حيال نقله لأحد المستشفيات الرئيسية.

وذكرت إمارة منطقة الباحة عبر "تويتر": "في استجابة سريعة من سمو أمير منطقه الباحة لما تداولته وسائل التواصل من مطالبه لذوي المصاب بطلق ناري، فقد وجه سموه مستشفى الملك فهد بالباحة بتقديم الرعاية الطبية للمصاب والتنسيق حيال نقله لاحد المستشفيات الرئيسية تلبية لرغبة ذويه ،اذا كانت حالته الصحية تسمح بالنقل".

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