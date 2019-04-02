شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يستجيب لنداء ذوي مصاب بطلق ناري والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت إمارة منطقة الباحة عبر "تويتر": "في استجابة سريعة من سمو أمير منطقه الباحة لما تداولته وسائل التواصل من مطالبه لذوي المصاب بطلق ناري، فقد وجه سموه مستشفى الملك فهد بالباحة بتقديم الرعاية الطبية للمصاب والتنسيق حيال نقله لاحد المستشفيات الرئيسية تلبية لرغبة ذويه ،اذا كانت حالته الصحية تسمح بالنقل".
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