شكرا لقرائتكم خبر عن حادث «جمل» يصيب وافدا بعدة كسور والان نبدء بالتفاصيل

تمكن فريق طبي مكون من عدة تخصصات بمستشفى الملك خالد العام في حفر الباطن، من إنقاذ وافد تعرض لحادثة سقوط جمل على جسده، أدى إلى تعرضه للعديد من الإصابات المتفرقة.

واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ المريض وهو في حالة حرجة، وبعد إجراء كافة التحاليل المخبرية والإشعاعية اللازمة تبين وجود كسر في الغضاريف الضلعية وكدمة في الرئة اليمنى وإصابة في الرأس ونزيف تحت الملتحمة وكسر في الفقرات الظهرية بالإضافة إلى إصابات أخرى طفيفة.