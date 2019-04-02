شكرا لقرائتكم خبر عن حادث «جمل» يصيب وافدا بعدة كسور والان نبدء بالتفاصيل
واستقبل قسم الإسعاف والطوارئ المريض وهو في حالة حرجة، وبعد إجراء كافة التحاليل المخبرية والإشعاعية اللازمة تبين وجود كسر في الغضاريف الضلعية وكدمة في الرئة اليمنى وإصابة في الرأس ونزيف تحت الملتحمة وكسر في الفقرات الظهرية بالإضافة إلى إصابات أخرى طفيفة.
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