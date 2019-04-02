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طقس غير مستقر اليوم .. أمطار ورياح مع غبار على 9 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، مع استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ونجران وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.
ولفتت الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، وقد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.
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