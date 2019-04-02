عبدالعزيز بوتفليقة يتحدث.. لماذا قدم استقالته؟

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أنه قدم استقالته اليوم الثلاثاء لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم، وأن المرحلة الانتقالية ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وشدد بوتفليقة على أنه تقدم باستقالته تجنبًا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة، متابعًا: استقالتي تهدف إلى الانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل.

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وأعلن عبدالعزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه، قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 إبريل، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن بوتفليقة أخطر رسميًّا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسًا للجمهورية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد قالت في بيان، الاثنين: “بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقًا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارًا من التاريخ الذي سيقرر فيه الاستقالة”.

وأضاف البيان: “ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 إبريل 2019”.