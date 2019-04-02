مسيرةُ عطاء لوطنٍ معطاء .. ما جديد سند محمد بن سلمان ؟

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحت عنوان “مسيرةُ عطاء.. لوطنٍ معطاء”، سلط برنامج سند محمد بن سلمان الضوء على مقولة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد ساعات من صرف أول دفعة من سند محمد بن سلمان للزواج.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “أنا واحد من عشرين مليون نسمة.. أنا لا شيء بدونهم، أنا أقل مثال فيهم، هم الذي يحفزونني ويدفعونني للأمام”.

وكان برنامج سند محمد بن سلمان قد أعلن أمس الاثنين أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى.

وتعتمد فكرة برنامج سند محمد بن سلمان على توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

خطوات التسجيل:

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

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وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.