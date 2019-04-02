عقران ينتصر للمصورين بتعليق جديد على بيان “الطيران المدني” : غير صريح وهذا الدليل

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة المدينة الدكتور فهد آل عقران، على منع المصوّرين من تغطية مؤتمر الطيران المدني، موضحًا أن هناك مصورين تم منعهم بحسب الشكوى التي قدموها وتأكدت الهيئة من المعلومات بالفعل لتصدر بيانًا توضح فيه أهمية تفعيل دور الإعلاميين لأنها مناسبة عامة وليست حكرًا على أحد.

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وتابع آل عقران في تصريحاته إلى برنامج “تم” على قناة السعودية، أنه تم التواصل مع هيئة الطيران المدني وبعدها أصدروا بيانًا غير واضح وغير صريح، بحسب إفادة المصورين لأنه تم إبعادهم من تغطية المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث في بعض المناسبات الوطنية، ولكن هذه المرة هي فعالية كبيرة ودولية، كاشفًا أنه كان هناك جهة معينة مخول لها فقط بالتصوير داخل المؤتمر، ولهذا تم استبعاد المصورين على الرغم من أن هذه الطريقة غير مقبولة.

وأردف آل عقران أن هيئة الصحفيين موجودة و هناك أدوار معينة لها مثل التفاعل مع الشكاوى، ولكن دورها مع الموظفين أو متابعة قضاياهم لا تتم إلا بالتقدم لها بشكوى، وهو ما لم يحدث، مشددًا على أن الهيئة تتطور وتحسن وضعها ليكون لها وجود أكبر على الساحة.