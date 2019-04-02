فيديو “المواطن”.. ماذا تفعل لو تعرضت لحروق من مواد كيميائية؟

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قد يتعرض البعض لحروق من مواد كيميائية تجعله لا يدري ماذا يفعل أو ما هو التصرف السليم في مثل هذه الحالات.

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وأولًا بعد التعرض لحروق من مواد كيميائية يجب خلع الملابس المبللة بالمنتج الكيميائي، ثم بعدها يجب غسل المنطقة المصابة بالماء لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم تغطية الجرح بالشاش أو منشفة.

وبعد ذلك يجب التوجه إلى الطوارئ لتقييم عمق الحرق وأخذ العلاج المناسب.