- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مصرع 3 من قيادات ميليشيا الحوثي و8 آخرين بنيران الشرعية شمالي الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مصرع 3 من قيادات ميليشيا الحوثي و8 آخرين بنيران الشرعية شمالي الضالع
متابعات الخليج 365 - واس
لقي ثلاثة قيادات من ميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني اليوم في محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وأوضح موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قناصة قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من قتل ثلاثة قيادات حوثية في منطقة مريس بمديرية قعطبة، عند خطوط المواجهات الأمامية، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة.
وفي ذات السياق، قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي بقصف مدفعي شنته قوات من الجيش الوطني شمالي المحافظة.
وبالتزامن مع القصف، دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة حمك، بمنطقة العود بالمحافظة، وأسفرت عن مقتل 8 من عناصر ميلشيا الحوثي وإصابة عشرات آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 3 من قيادات ميليشيا الحوثي و8 آخرين بنيران الشرعية شمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.