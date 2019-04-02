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23 مدينة سعودية أطفأت الأنوار في ساعة الأرض
متابعات الخليج 365 - الرياض
في أحد أهم وأضخم الأحداث البيئة على مستوى العالم.. سجلت المملكة يوم السبت الماضي مشاركتها الدولية وللمرة العاشرة على التوالي في الحدث العالمي ساعة الأرض، وذلك بجهود أعضاء المنظمة ساعة الأرض السعودية الذين تواصلوا مع العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ووجهوا رسائل عديدة للمجتمع السعودي للمشاركة في هذا الحدث الهام، وذلك طيلة السنوات العشر الماضية.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية لمكتب ساعة الأرض السعودي صرح رئيس مجلس إدارة المنظمة ساعة الأرض السعودية والمدير التنفيذي لمكتب ساعة الأرض في السعودية، المهندس عجلان العجلان، بأن عدد المدن السعودية التي شاركت رسميًّا هذا العام بلغت 23 مدينة سعودية هي: الرياض والدرعية والدمام والخبر والظهران وتبوك وجدة والأحساء والمدينة المنورة وجازان وثادق والجبيل الصناعية وعنيزة والدوادمي وحريملاء وبلجرشي والرويضة ومليجة والأسياح وطريف وأم الدوم وأحد رفيدة واللهابة.
وكانت أبرز الجهات المشاركة في الحدث، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض وأمانة المنطقة الشرقية وأمانة الأحساء وأمانة القصيم وأمانة جازان وأمانة المدينة المنورة وأمانة منطقة تبوك وأمانة جدة وبلدية عنيزة وبلدية الدوادمي وبلدية الأسياح وبلدية أحد رفيدة وبلدية ثادق وبلدية طريف وبلدية الرويضة وبلدية حريملاء وبلدية مليجة وبلدية اللهابة والهيئة الملكية بالجبيل والمجلس الصحي السعودي وقناة عين التابعة لوزارة التعليم وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران ومستشفى القصيم الوطني ومدرسة الخوارزمي بضباء ونادي الجبيل التطوعي وجمعية البر بأم الدوم.
وأضاف العجلان أن عدد المدن السعودية المشاركة هذا العام حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا بمشاركة 23 مدينة مقارنة بمشاركة العام الماضي والتي بلغت 19 مدينة، بالإضافة إلى زيادة في عدد الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والخاص إذ بلغ عددها هذا العام قرابة 15300 جهة مشاركة بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.
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