أول تصريحات هند الزاهد بعد تعيينها وكيلًا للخدمة المدنية لتمكين المرأة

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت هند الزاهد وكيل وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة: إنها ستعمل على تمكين المرأة في المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص، موضحةً أن عدم تكافؤ الفرص أبرز التحديات التي تواجه الوزارة.

وأضافت في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المرأة هي النواة الرئيسة للأسرة والمجتمع، وشريكة لأخيها متابعات الخليج 365، وتمكينها في القطاعين العام والخاص هام للغاية.

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ولفتت إلى أنها سعيدة بهذا التكليف؛ لأنه مسؤولية وأمانة، متمنية أن تحقق الهدف المنشود من هذا الملف الذي تعمل فيه بالمشاركة مع الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وصدر قرار وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، أمس الاثنين، بتعيين هند بنت خالد الزاهد وكيلًا لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة؛ حيث يحظى ملف تمكين المرأة من وظائف الخدمة المدنية في كافة الجهات الحكومية باهتمام كبير، ويعد أحد المبادرات المهمة المسندة إلى وزارة الخدمة المدنية كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.

‎وتُعد هند الزاهد من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة؛ حيث تمتد خبرتها لأكثر من (18) عامًا في المجال الإداري، شغلت فيها “الزاهد” عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملها مستشارًا للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية، كما كانت عضوًا في عدة لجان استشارية، منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء. متمنين لها دوام التوفيق والسداد في مهامها الجديدة.