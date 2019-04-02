شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يدفع بـ7600 خريجاً من «أم القرى» لسوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

توَّج أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، مساء اليوم (الثلاثاء)، 7600 خريجاً من جامعة أم القرى في مختلف التخصصات والدرجات العلمية بمقر الجامعة الرئيس في مكة، والكلية الجامعية في الجموم، وفروعها في محافظات القنفذة والليث وأضم والجموم.

جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعة 67 لجامعة أم القرى، والذي أقيم في الأستاذ الرياضي بالمدينة الجامعية في العابدية، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، ووكلاء الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب وأمهاتهم.

وفور وصول الأمير بدر بن سلطان إلى مقر الحفل، عُزف السلام الملكي، فيما رحب به مدير الجامعة في كلمته، وبجميع حضور حفل التخرج، مثمناً دعم القيادة الرشيدة للعملية التعليمية وبيئتها البحثية والإدارية، ومنوهاً برعاية واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتشريف أمير المنطقة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان.

Advertisements

وهنأ مدير الجامعة الخريجين بمناسبة تخرجهم ومنحهم الدرجات العلمية المستحقة كلٌ في تخصصه، بعد انتهائهم من متطلبات خطط ومناهج الجامعة المعتمدة لكل درجة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية لخدمة دينهم ووطنهم.

وبدوره، أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الدكتور عبد الرحمن الغامدي، أعداد خريجي الدفعة السابعة والستين للعام الجامعي 1439/1440هـ، والذين بلغ عددهم الإجمالي أكثر من 18,000 خريج وخريجة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية.

وأشار الدكتور الغامدي، إلى أن الدفعة الحالية تشهد تخريج 7600 طالب يمثلون المراحل العلمية (الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي، والبكالوريوس، والدبلوم العام)، في مقر الجامعة بالعابدية وفروعها، لافتاً إلى أن الخريجين يتوزعون على 103 جنسية من مختلف دول العالم، معرباً عن اعتزاز الجامعة بتخريج كوكبة متميزة من أبناء الوطن الذين تسلحوا بالعلم والمعرفة، ليساهموا بخبراتهم العلمية في بناء وتشييد وطنهم في كافة المجالات.

وألقى الطالب الخريج خالد البقمي كلمة الخريجين، ثمَّن فيها دعم الحكومة الرشيدة لتطوير المناهج والبرامج العلمية لمواكبة رؤية المملكة الطموحة 2030، مشيداً بجهود مدير جامعة أم القرى في تسخير الإمكانات المعرفية، وتوظيف التقنيات الحديثة من أجل توفير بيئة علمية محفزة تجعل من خريجي الجامعة مثالاً وطنياً وعالمياً.

ثم ردد خريجو كلية الطب القسم، وفي نهاية الحفل، كرَّم مدير الجامعة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، لتشريفه حفل تخريج الدفعة 67.