شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن فهد يشكر خادم الحرمين بمناسبة إطلاق سراح السجناء المُعسرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور توجيهه الكريم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقال الأمير أحمد بن فهد: «سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يدكم الحانية وكرمكم المعطاء وجودكم المتدفق يعم أرجاء الوطن، فكان توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية له وقعه في نفوس المعسرين وأسرهم، لتكتمل فرحتهم بلقاء ذويهم بعد انقضاء مديونياتهم».

ودعى رفع نائب أمير المنطقة الشرقية، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه، وأن يحفظ بلادنا ويُديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.