2515 أسرة سعودية تطلب احتضان أطفال بالرضاعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة
استقبلت جمعية الوداد لرعاية الأيتام 2515 طلبا من أسر سعودية لاحتضان أطفال بالرضاعة الشرعية، 288 منها لم تنطبق عليها الشروط.
وقال رئيس الجمعية المهندس حسين بحري لـ«مكة» إن الجمعية تسلمت حتى اليوم 451 طفلا جرى احتضان 419 منهم، وهناك 236 أسرة جاهزة للاحتضان.
وأضاف أن آلية الاحتضان تكون عن طريق تقديم طلبات الاحتضان عبر بوابة الوداد الالكترونية، ومن ثم البدء في استيفاء الإجراءات الرسمية والفحوصات الطبية واختيار الطفل المناسب لهذه الأسرة وفق الضوابط والمعايير.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل حاليا على مشروع إعداد مناهج تربوية للأسرة وللطفل تساعد كل طرف على كيفية التعامل مع الواقع، ومساندة الأسر الحاضنة لتربية الطفل بصورة سليمة والتعامل معه في جميع مراحله العمرية.
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