الكشف عن الجهة المسؤولة بصرف راتب الموظف المعار لجهة أخرى

قامت وزارة الخدمة المدنية بالكشف عن الجهة المسؤولة بصرف راتب الموظف المعار لجهة أخرى، ومن يحق له في استقطاع حسميات التقاعد، وفقا للائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة.

ووضحت الوزارة أن راتب الموظف المعار يتم إيقاف صرفه اعتبارا من تاريخ تركه للعمل لدى جهة عمله الأصلية بصدور قرار الإعارة، وحتى انتهاء مدتها أو قطعها وعودته لعمله، والجهة المستعيرة تتحمل راتبه والحقوق والمزايا المالية له، ما لم يُتفق على غير ذلك.

وتأكد الوزارة أن الجهة الحكومية التي تتحمل راتب الموظف عليها أن تستقطع خلال مدة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة عليه، على أساس راتب وظيفته الأصلية، وما يطرأ عليه من علاوات.

وتشير إلى أن الموظف المعار لجهة غير حكومية يتحمل الحسميات التقاعدية كاملة، بما فيها الحصة التي تتحملها الحكومة، والجهة المعيرة للموظف لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية عليها أن تصرف له راتبه الأساسي، بالإضافة لما يُصرف له من الجهة المستعيرة.