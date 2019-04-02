، بالصور.. "مكافحة مخدرات" الرياض توقع اتفاقية تعاون مع "الإدارة العامة للتعليم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتفعيل البرامج التوعوية والوقائية في المنشآت التعليمية:

وقع مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي، اتفاقية تعاون مع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي تهدف إلى تفعيل البرامج التوعوية والوقائية في المنشآت التعليمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

جاء ذلك بمباركة كريمة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض (يحفظهما الله).

