، "الشهراني" مديرًا تنفيذيًّا لاتحاد الرماية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية الأستاذ فارس بن عصمت السعدي قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد بن منصور الشهراني مديرًا تنفيذيًّا للاتحاد بهدف الرفع من مستوى الأداء لاتحاد الرماية، والارتقاء بأنشطته وبرامجه، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
فيما قدَّم "الشهراني" للاتحاد شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه بهذا التكليف، مؤكدًا أنه سيعمل مع فريق العمل على تحقيق التطلعات للوصول للنجاحات التي يتطلع لها المسؤولون عن الرياضة في هذا البلد المعطاء، والسعي إلى تحقيق أهداف واستراتيجية اتحاد الرماية التي تتواكب مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.
ويُعد الشهراني من الكفاءات الإدارية التي خدمت اتحاد الرماية في أكثر من منصب؛ إذ تقلد مناصب عدة، منها سكرتارية لجنة الحكام، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير العلاقات الدولية.
"الشهراني" مديرًا تنفيذيًّا لاتحاد الرمايةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-02
أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية الأستاذ فارس بن عصمت السعدي قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد بن منصور الشهراني مديرًا تنفيذيًّا للاتحاد بهدف الرفع من مستوى الأداء لاتحاد الرماية، والارتقاء بأنشطته وبرامجه، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
فيما قدَّم "الشهراني" للاتحاد شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه بهذا التكليف، مؤكدًا أنه سيعمل مع فريق العمل على تحقيق التطلعات للوصول للنجاحات التي يتطلع لها المسؤولون عن الرياضة في هذا البلد المعطاء، والسعي إلى تحقيق أهداف واستراتيجية اتحاد الرماية التي تتواكب مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.
ويُعد الشهراني من الكفاءات الإدارية التي خدمت اتحاد الرماية في أكثر من منصب؛ إذ تقلد مناصب عدة، منها سكرتارية لجنة الحكام، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير العلاقات الدولية.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:59 PM
أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية الأستاذ فارس بن عصمت السعدي قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد بن منصور الشهراني مديرًا تنفيذيًّا للاتحاد بهدف الرفع من مستوى الأداء لاتحاد الرماية، والارتقاء بأنشطته وبرامجه، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
فيما قدَّم "الشهراني" للاتحاد شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه بهذا التكليف، مؤكدًا أنه سيعمل مع فريق العمل على تحقيق التطلعات للوصول للنجاحات التي يتطلع لها المسؤولون عن الرياضة في هذا البلد المعطاء، والسعي إلى تحقيق أهداف واستراتيجية اتحاد الرماية التي تتواكب مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.
ويُعد الشهراني من الكفاءات الإدارية التي خدمت اتحاد الرماية في أكثر من منصب؛ إذ تقلد مناصب عدة، منها سكرتارية لجنة الحكام، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير العلاقات الدولية.
، "الشهراني" مديرًا تنفيذيًّا لاتحاد الرماية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشهراني" مديرًا تنفيذيًّا لاتحاد الرماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.