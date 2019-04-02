، مستشفى "الأمير محمد بن عبدالعزيز" ينظِّم فعالية "اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية".. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية وزير الصحة.. وتضم جلسات صحية ومعرضًا مصاحبًا

تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ينظِّم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، متمثلاً بالخدمة الاجتماعية الطبية بقسم الرعاية الصحية المنزلية، فعالية "أهمية تعزيز العلاقات الإنسانية" تزامنًا مع اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية للعام الحالي 2019، وذلك في يومَي الأربعاء والخميس الموافقَين 3-4 إبريل الحالي.

ويهدف الملتقى إلى التعريف الفعلي بأبعاد الخدمة الاجتماعية الطبية، وأهميتها في التكوين الاجتماعي، وتسليط الضوء على "تعزيز أهمية العلاقات الإنسانية"، وتعزيز الشراكة المجتمعية بالمؤسسات الخارجية للأعمال الإنسانية، وتحقيق "رؤية 2030" بتقديم الخدمات الاجتماعية الطبية والإنسانية للمرضى بالقطاع الصحي.

وتستهدف الفعالية التي تُقام على مسرح القاعة الرئيسية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض جميع الممارسين الصحيين، والأخصائيين الاجتماعين والنفسيين، وطلاب وطالبات الجامعة.

وتضم الفعالية عددًا من الجلسات التوعوية والمحاضرات الصحية التي تناقش موضوع "العلاقات الإنسانية والخدمة الاجتماعية"، ويشارك في تقديمها نخبة من الممارسين الصحيين. كما يقام على هامش الفعالية معرض خاص، يضم أركانًا تفاعلية متنوعة.

وأوضحت رئيس اللجنة المنظمة أماني الدوسري أن اليوم يُعتبر الأول لمثل تلك المناسبة التي تهدف إلى توجيه أنظار المجتمع إلى الخدمات الاجتماعية، والتعريف بما يقدَّم من خدمات جليلة وفق رؤية السعودية 2030. مشيدة بالدعم والمتابعة من لدن وزير الصحة لأعمال المؤتمر بما يحقق الأهداف المرجوة من إقامته تحقيقًا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في مملكتنا الغالية. سائلة الله تعالى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان.