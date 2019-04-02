من المسؤول عن صيانة المسكن المؤجر.. صاحب العقار أم المستأجر؟

حدد عقد الإيجار الموحد التزامات صيانة العقار للمؤجر وللمستأجر؛ حفاظاً على حقوق الأطراف المتعاقدة في العلاقة الإيجارية. وأوضح برنامج “إيجار” أن المؤجر يتحمل جميع الصيانات الطارئة والأعطال غير المتوقعة، بينما يتحمل المستأجر الصيانات العادية التي تتلف في فترات دورية بسبب التشغيل. وأبان أن المؤجر يكون ملزماً بدفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدات الإيجارية، وإصلاح تهريب المياه داخل الجدران والأسقف، وترميم تصدعات الجدران الجوهرية وهبوط الأسقف، وصيانة الأجزاء المشتركة التابعة للعقار، في حين يكون المستأجر مُلزماً بجميع تكاليف الصيانة والترميمات المترتبة على الانتفاع من الوحدة الإيجارية.

وطرح البرنامج تساؤلاً عبر حسابه في “تويتر” حول المسؤول عن إصلاح المكيف -على سبيل المثال- المؤجر أم المستأجر؟ فأجاب 68% من متابعيه بأن المستأجر هو المسؤول عن إصلاحه، لكن المركز أوضح أنه في هذه الحالة وفي حالة عقد الإيجار الموحد يكون المسؤول عن الصيانة هو المؤجر؛ لأنها تُعتبر صيانة نتيجة انتفاع المستأجر من الوحدة. وبرنامج “إيجار” هو إحدى مبادرات وزارة الإسكان، وتم إلزام الوسطاء العقاريين المعتمدين بتوثيق عقود الإيجار من خلاله في فبراير من العام الماضي.