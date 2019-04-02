أخمدت فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة اليوم (الثلاثاء) حريقاً اندلع في غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الفنادق بحي الحفائر . وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحريق، وعليه باشرته وأخلت 700 معتمر دون أي إصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الدفاع المدني يخمد حريقاً في فندق بمكة ويخلي 700 معتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.