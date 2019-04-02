قائد قوات التحالف يبحث مع الأمم المتحدة تدخلات إيران وصواريخ الميليشيا

تصدرت التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة ودعمها للميليشيا الانقلابية في اليمن، مباحثات قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مع القيادة المشتركة ورئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار 2140، والمندوب الدائم للبيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الـ15.

وتم خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن، مناقشة وبحث عدة قضايا، شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها، وكذلك التدخلات الإيرانية، ودعمها للميليشيات الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال، وفقًا لقناة «العربية».

وعلى صعيد انتهاكات الحوثيين، اقتحمت الميليشيا الانقلابية اليوم الثلاثاء، منزل محافظ المحويت، صالح سميع، في العاصمة اليمنية صنعاء، واقتادت حارسه إلى السجن، كما فجروا منزل الشيخ القبلي محمد علي الفقيه، في قرية الذراع الواقعة بوادي حريب المحايد لنهم بعد أن قامت بنهبه.

ومنعت الميليشيا الانقلابية، اليوم، برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، من تشغيل مطاحن البحر الأحمر في الحديدة غرب اليمن، تمهيدًا لإعادة موقع مخزون الحبوب.

وقصفت ميليشيا الحوثي مساء اليوم الثلاثاء، بالمدفعية، أحياء سكنية في مدينة تعز جنوبي غرب البلاد، وتسبب القصف بحالة من الذعر والهلع في أوساط السكان من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أضرار مادية في المنازل، وفقًا لـ«سبتمبر نت».

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وأصيب اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين بينهم خمسة أطفال، بقصف عشوائي للميليشيا الانقلابية على قرى شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وتشن ميليشيا الحوثي الانقلابية بشكل متواصل قصفًا عشوائيًا على القرى والمزارع والخط العام الرابط بين عدن وصنعاء.

من جهة أخرى، نعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى، اليوم الثلاثاء، استشهاد أربعة من جنودها في عملية إرهابية تعرضوا لها في مدينة سيئون.

وأوضح البيان، أن الحادث الغادر والإجرامي والجبان نفذته عناصر مأجورة صباح اليوم باستهدافها طقمًا عسكريًا تابعًا لكتيبة المهام الخاصة بالمنطقة بعبوة ناسفة زرعت على الخط الواصل بين شحوح وتريس (سوم بن همام) غربي مدينة سيئون.

وأوضح البيان أن الطاقم كان ضمن دورية في مهمة إنسانية للمساهمة في تنظيم عمل وحماية لجان منظمات الإغاثة والتي تقوم بتوزيع المعونات لأهالي وادي حضرموت.