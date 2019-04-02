«السعودية للخرسانة الجاهزة» توفر منتجاتها بشكل حصري في متاجر «مصدر»

رامي التركي ومصعب المهيدب وقّعا مذكرة التفاهم
وقعت الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة مصدر لمواد البناء، بحضور الرئيس التنفيذي للسعودية للخرسانة، رامي التركي، والرئيس التنفيذي لمصدر لمواد البناء، مصعب المهيدب؛ بهدف تكوين شراكة استراتجية لتوريد الخرسانة عن طريق فروع مصدر بالمملكة.
وتهدف اتفاقية التعاون المبرمة بين الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة وشركة مصدر، إلى عرض منتجات الخرسانة الجاهزة التي تقدمها الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة عبر شبكة التوزيع الكبيرة ومنافذ البيع بالتجزئة التابعة لشركة مصدر.
ويمثل عقد المفاهمة الموقع اليوم مع شركة مصدر لمواد البناء، إنجازًا كبيرًا من شأنه أن يساعد العملاء على الحصول على متطلبات منزل الأحلام من المتاجر الشاملة لشركة مصدر.
كما يمهد عقد المفاهمة الطريق للشركتين لبناء نظام متناغم يضمن التعاون لتوريد منتجات الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة وخدماتها بشكل حصري؛ عبر متاجر شركة مصدر وخدماتها لتجارة التجزئة، مما سيضمن ارتفاع الجودة وانتظام الإنتاجية التي ستعود بدروها بالنفع على قطاع تجارة التجزئة.
يذكر أن الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة ومنذ تأسيسها عام 1978، تعد الرائدة في إنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة والمنتجات الأخرى ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة بالكامل لمجموعة شركات خالد علي التركي وأبنائه (التركي القابضة).
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