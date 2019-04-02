بالصور.. تعليم الطائف تشكل لجنة للتحقيق مع معلم أخذ طلابًا إلى مغسلة موتى «شرشورة»

شرح لهم درسًا عن كيفية غسل الميت
وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، بتشكيل لجنة للتحقيق مع معلم أخذ طلابه لمغسلة موتى «شرشورة»، وشرح لهم درسًا عن كيفية غسل الميت وتكفينه بشكل عملي، مع تصويرهم أثناء الشرح.
وأثار هذ التصرف من المعلم حفيظة الوزارة؛ بسبب صغر أعمار الطلاب الذين تم الشرح لهم، علمًا بأن الدرس ضمن دروس منهج طلاب المرحلة المتوسطة.
وأضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع والرفع بتقرير مفصل لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.
والمعلم أحد المرشحين لجائزة التميز في التعليم، وشرح الدرس الموجود في المنهج بشكل عملي، تطبيقًا للتعلم النشط الذي تنادي الوزارة بتطبيقه.
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