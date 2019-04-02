تفاصيل جديدة في حادث حريق فندق وإخلاء 700 معتمر بمكة المكرمة

ساهمت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الثلاثاء، في إخلاء 700 معتمر ومعتمرة من الفندق الذي يقطنون به بحي الحفائر، إثر اشتعال النيران في جزء من الأثاث بغرفة تقع في الدور الـ12 من الفندق.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ للجهات المختصة في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر، عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الـ12 من فندق مكون من 17 طابقًا، ويسكنه 700 معتمر ومعتمرة.

وأضاف الرائد الشريف، أنه تم على الفور إخلاء الفندق -احترازيًّا- من النزلاء، عن طريق وحدات الإنقاذ، فيما تم إخماد النيران عن طريق أنظمة السلامة بالفندق، وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع، من قبل الهلال الأحمر.

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وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.

من جهة أخرى، نفذ مدني الوجه بمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالوجه) فرضية إخلاء وحريق وهمي في مقر المعهد للوقوف على الجاهزية.

وكان الدفاع المدني قد أطلق في الثالث من مارس الماضي، حملة تثقيفية توعوية وطنية، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والحماية من المخاطر في المنازل، وغرْس مبادئ الوقاية من الحريق في نفوس كل مكونات المجتمع، مع تدريبهم على السلوك الوقائي، مؤكدةً أن الإنسان يُشكِّل خط الدفاع الأول لمواجهة خطر الحريق إذا توافر له القدر الكافي من الوعي الوقائي.

وأشارت مديرية الدفاع المدني، إلى أنَّ تقليل أهمية أجهزة الوقاية من الحريق والسلامة، وعدم أخذ الحرائق بعين الاعتبار وما ينتج عنها من آثار سلبية قد يكون قاتلًا في كثير من الأحيان، وأنَّ توافر القدر الكافي من الوعي الوقائي لدى السكان، وحرصهم على تركيب هذه الأجهزة؛ سيسهم في السيطرة على النيران في مراحلها الأولى، من خلال إبلاغ الدفاع المدني فور سماع صوت الإنذار المبكر الذي يصدره جهاز كاشف الدخان، إضافة إلى الاستجابة السريعة من فرق الدفاع المدني ومباشرة الحالة بأسرع وقت ممكن.