السعودية | مجلس الشؤون والاقتصادية يناقش التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:05 مساءً, 2 أبريل 2019 م المناطق - واس عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر العزيزية بمحافظة الخبر.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية ( 2030 ).

وتضمن التقرير تفصيلاً عن مستوى التقدم المحرز على مستوى مؤشرات البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية، ومؤشرات التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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