شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة في مركز «إثراء» : صرح ثقافي مهم والان نبدء بالتفاصيل

زار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالمنطقة الشرقية (إثراء) . وتجوّل سموه في مرافق المركز، واطلع على أقسامه وبرامجه، إضافة إلى فيلم قصير يحكي مسيرة المركز. وقال سموه: " إن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يعد صرحًا ثقافيًا مهمًا، لما يقدمه للثقافة من برامج مختلفة تصب في خدمة القطاع الثقافي والفني محليًا وعالميًا ".

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