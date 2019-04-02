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شكرا لقرائتكم 100 شخصية بينهم 9 وزراء سعوديين في العراق غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
100 شخصية بينهم 9 وزراء سعوديين في العراق غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تنطلق، يوم غد الأربعاء، فعاليات اجتماعات بين المجلس التنسيقي السعودي العراقي في بغداد، ومن المقرر أن تستمر يومين، بحضور عدد من رجال الأعمال بين الجانبين.
وستشهد الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، ومناقشة عدد من النقاط، منها مخرجات اللجان الفرعية ومستجدات وأولويات المرحلة المقبلة، بحسب “العربية”.
وسيتكون الوفد السعودي من 100 شخصية، بينهم 9 وزراء، وكذلك وكلاء وزراء ومديرون عامون ورجال أعمال.
ويرأس الوفد السعودي، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار.
ومن جهته، أكد عبدالعزيز الشمري، سفير السعودية لدى العراق، تطور العلاقات بشكل كبير بين الرياض وبغداد، مشيرًا إلى تخصيص السعودية مليار ونصف المليار دولار لإعمار المناطق التي طُرد منها تنظيم داعش، والمناطق التي تأخرت فيها التنمية بسبب الأزمة الاقتصادية في العراق.
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