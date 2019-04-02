صرف 100 مليون ريال سعودي لمستحقي أول دفعة من برنامج سند محمد بن سلمان

تم الكشف من خلال برنامج سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية عن حالة الدفعات الأخرى من مبادرة “سند الزواج”، وهذا بعد أن تم صرف 100 مليون ريال سعودي لمستحقي أول دفعة ويبلغ عددهم حوالي 4200 مستفيد.

ووضح البرنامج أن مستحقي الدفعة الثانية يخضعون في الوقت الحالي لإجراءات التحقق من صحة الحسابات البنكية تمهيداً للصرف، أما عن مستحقو الدفعة الثالثة فيتم الآن العمل على إضافة حساباتهم البنكية، والبرنامج مستمر في تلقي طلبات التسجيل بالدفعة الرابعة.

ومبادرة “سند الزواج” من إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، وهذه المبادرة تهدف لمساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، والمبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع جهات حكومية بشكل دائم ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.