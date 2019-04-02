المرور تكشف عقوبة التحرك بسرعة عالية بالمركبة

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عقوبة التحرك بسرعة عالية بالمركبة. وأوضحت ” المرور ” أن عقوبة التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا غرامة مالية تتراوح ما بين ” 150- 300 ” ريال ” .

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