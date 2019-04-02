‏أمير الشرقية: قرار خادم الحرمين بإطلاق سراح «المعسرين» أسعد الأسر الضائقة

رفع أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقال أمير المنطقة الشرقية: «إن قيادتنا الرشيدة اعتادت أن تتلمس احتياجات المواطنين وتسعى جاهدة لحلها، فنحن ولله الحمد في بلد الأمن والأمان بلد الرخاء والاستقرار، نعيش جميعًا على أرض هذا الوطن الغالي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وأشار، إلى أن هذا التوجيه الكريم من والد الجميع خادم الحرمين الشريفين أيده الله، أدخل الفرح والسرور والبهجة للأسر الضائقة، وسيعيد لمّ شمل أسر ذوي المعسرين بعد إطلاق سراحهم.

Advertisements

ودعا الأمير سعود، الله العلي القدير أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجه، أمس الاثنين، بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية لا جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وجاء ذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين إلى المنطقة الشرقية.