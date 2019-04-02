تصدير أول شحنة كلنكر من ضباء إلى عدن

نجح ميناء ضبا بتصدير أول شحنة سفينة بمادة الكلنكر، منذ تأسيسه، إلى ميناء عدن، والتي تقدر بـ 50.000 طن من أصل 500.000 طن.

وتُشكل هذه الخطوة تأكيد مدى قدرة الميناء التشغيلية واللوجستية لمناولة مختلف أنواع وأحجام البضائع، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ «موانئ»؛ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الكلنكر هو عبارة عن المادة الأولية في صناعة الإسمنت والناتجة عن حرق الحجر الجيري في أفران خاصة، التي تدخل بعد تكوينها في صناعة أنواع الإسمنت المختلفة، وذلك بإضافة مادة الجبس ومواد أخرى لإنتاج عدة أنواع من الإسمنت حسب الخواص المطلوبة.

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ويُعد ميناء ضبا واحدًا من أقدم الموانئ على ساحل البحر الأحمر، ويقع في الركن الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية، وفي بداية الساحل الشمالي للبحر الأحمر، وقد تم إنشاء الميناء لخدمة المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من المملكة؛ حيث يقوم باستقبال ومغادرة السفن على مدار الساعة.

وافتتح ميناء ضبا في 5/6/1415هـ بعد استكمال تجهيزاته، والميناء محمي طبيعيًا بالجبال من ثلاث جهات، ويعتبر الميناء أقرب الموانئ السعودية لقناة السويس وبالتالي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويوفر الميناء العديد من العروض الاستثمارية؛ كونه أقرب خط ترانزيت بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية عبر أراضي المملكة، وهو أقرب ميناء سعودي للموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر.