السعودية اليوم / منظمة التجارة العالمية تؤكد انكماش التجارة العالمية في الربع الأخير من السعودية اليوم 2018م



جنيف 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

أعلنت اليوم منظمة التجارية العالمية في جنيف عن انكماش التجارة العالمية في الربع الأخير من عام 2018م، وأن نموها خلال 2018 كان 3%‏ .

وخفضت المنظمة من توقعاتها السابقة بنمو نسبته 3%‏ خلال العام الجاري 2019م إلى نسبة 2،6 %‏ .

وأعربت المنظمة عن القلق إثر الإجراءات العقابية التجارية الأمريكية الصينية علي التجارة العالمية.

وأشار المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن تراجع التجارة العالمية في الربع الأخير من العام الماضي كان متوقعًا بسبب عدم الوضوح السائد في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرًا إلى أن هذا الخلاف سيكون فيه الكثير من الخاسرين.

وأعادت المنظمة سبب هذا التراجع إلى تقلبات الأسواق المالية العالمية والتشدد النقدي في الدول المتقدمة.

بدوره، قال الخبير الاقتصاد في المنظمة روبرت كوبمان " إن التوقعات التي نشرتها المنظمة الْيَوْمَ مبنية على أساس خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي خلال العامين القادمين وهو ما لا يبدو واضحًا في الأفق حتى الآن".

وحذر كوبمان أن مضي الرئيس الأمريكي في خطته لفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات السيارات قد يحمل أنباء غير سارة ، حيث أن تجارة السيارات تمثل 8%‏ من حجم التجارة العالمية.

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20:14ت م

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