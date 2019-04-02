السعودية اليوم / نائب أمير حائل يدشن فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان



حائل 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2019، الذي تنفذه صحة حائل هذا العام في مجمع حائل مول التجاري, برعاية شركة إسمنت حائل والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة.

وتأتي مشاركة صحة حائل في هذا اليوم، ضمن إطار الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان التي تركز بدورها على الجانب الوقائي لخفض نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان بالدول الخليجية، حيث سيتم -بإذن الله- إجراء فحص الفم والأسنان لزوار الفعاليات وأطفالهم، وتطبيق مادة الفلورايد الموضعي على أسنان الأطفال وتوزيع فرش ومعجون الأسنان المجاني.

كما سيتم تكثيف الفعاليات الوقائية والتوعوية في مجال صحة الفم والأسنان لهذا الأسبوع في المنطقة والمحافظات كافة، سواء بالمدارس أو المجمعات التجارية وأماكن التنزه.

وتشمل فعاليات الأسبوع فحص الفم والأسنان وتطبيق الفلورايد الموضعي، وتوزيع عينات مجانية من فرش ومعاجين الأسنان، إضافة إلى نشاطات التوعية والثقيف الصحي من خلال المواد المطبوعة والمرئية .

حضر التدشين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري وعدد من المسؤولين .

// انتهى //

19:56ت م

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