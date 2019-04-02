السعودية اليوم / مقتل مدني عراقي بنيران أسلحة كاتمة للصوت غرب بغداد



بغداد 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

لقي مدني عراقي مصرعه بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها عليه مسلحون مجهولون غرب بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة كاتمة للصوت على الشخص المذكور أثناء وجوده في قضاء أبوغريب، غرب بغداد، مما أدى إلى مصرعه في الحال, بينما لاذ المسلحون بالفرار.

وأوضح أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته, ونقلت الجثة إلى الطب العدلي.

// انتهى //

19:54ت م

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