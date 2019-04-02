السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع الإدارات الحكومية للاستعداد لشهر رمضان المبارك



عرعر 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اليوم,

اجتماع الإدارات الحكومية بالمنطقة للاستعداد لشهر رمضان المبارك.

واستعرض سموه خلال الاجتماع استعدادات الإدارات الحكومية *لاستقبال شهر رمضان ، حيث أكد سموه ضرورة مضاعفة الجهود لتهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل ، مؤكداً سموه على دور أمانة المنطقة في الرقابة على المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة, إضافة إلى جهود القطاع الصحي .

وحث سموه فرع وزارة التجارة في متابعة الأسعار ومراقبة السلع لجهة جودتها وصلاحيتها، كما وجه شركتي الكهرباء والماء للتأكد من تقديم خدماتهما دون انقطاع .

وشدد سموه على دور إدارة المرور في تطبيق ارقى اساليب الادارة المرورية لتنطيم الحركة المرورية بما يمنع الاختناقات ويحقق الانسيابية بالحركة ويقلل الحوادث ومخالفة النظام.

ودعا سموه لتفعيل دور اللجان الخيرية لتلمس حاجات المعوزين وتلبيتها وحث الميسورين لمساعدتهم، مشيداً بروح التكافل وحب الخير لدى افراد الشعب السعودي المعطاء.

واكد سموه على كافة القطاعات الحكومية تقديم خدمات وفق المعايير القياسية في كافة الشهور مع مراعاة خصوصية الشهر الكريم ، منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله من جهود كبيرة لتوفير كافة متطلبات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على ارض هذه البلاد الطيبة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

19:54ت م

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