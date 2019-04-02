السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق وتنذر 177 مكتباً هندسياً خلال 6 أشهر



جدة 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

أوقفت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة علاقات المكاتب الهندسية خلال النصف الأول من العام الحالي 1440هـ 35 مكتباً هندسياً فيما أنذرت 142 مكتباً آخراً، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة والحد من مخالفات المكاتب الهندسية، ويأتي هذا في إطار اتفاقية الشراكة الداخلية مع المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية بهدف رفع مستوى أداء العاملين لديها.

وأوضح مدير علاقات المكاتب الهندسية في الأمانة المهندس حسن بن عبدالعزيز حمودة، أن الأمانة نفذت زيارات ميدانية لـ 200 مكتب هندسي "استشاري ومساحي" مضيفًا أن مخالفة تأخير المعاملات تصدرت الملاحظات المرصودة بواقع 98 إنذارًا و 11 إيقافًا، لافتًا النظر إلى أن المخالفات شملت انتهاء شهادة تسجيل المكتب بالأمانة، وانتهاء ترخيص مزاولة مهنة، وعدم التسجيل في النظام الإلكتروني وعدم تعليق شهادة المكتب بشكل بارز، إضافة لملاحظات تتعلق بالاشتراطات البلدية على الموقع وغير ذلك.

وكانت أمانة جدة قد ألزمت 604 مكاتب وشركات مسجلة لديها حتى تاريخه بالتمشي بموجب بنود الاتفاقية التي هدفت إلى رفع مستوى أداء العاملين فيها من خلال حثهم على مراجعة وتدقيق جميع الأعمال المقدمة من قبلهم بدقة وحرص قبل إرسال المعاملات إلى الأمانة وذلك للحد من تكرار الملاحظات.

يذكر أن الاتفاقية المشتركة توضح الملاحظات المتكررة من قبل بعض المكاتب والشركات والإجراءات التي ستتخذ من قبل الأمانة حيالها بكل وضوح وشفافية بهدف رفع مستوى الأداء والإنتاجية وسرعة الإنجاز تحقيقاً للمصلحة العامة.

// انتهى //

19:46ت م

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