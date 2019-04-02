السعودية اليوم / فريق عربي يناقش الخطة التنفيذية لمبادرة "التكامل بين السياحة والتراث الحضاري بالدول العربية"



القاهرة 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

تنظم جامعة الدول العربية غدًا اجتماعًا لفريق العمل العربي المكلف بتنفيذ مبادرة "التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية"، وذلك في إطار تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت يناير 2019.

وأوضحت مديرة إدارة السياحة والنقل بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر، أن المبادرة تهدف إلى تفعيل وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية واعتماد السياحة محركاً رئيساً للتعريف بالتراث الثقافي في الوطن العربي، وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.

وتتضمن خطة العمل التي سيضعها الاجتماع عدة محاور تشمل، تنمية إسهام قطاعي السياحة والثقافة مجتمعين في دعم الاقتصادات الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية في مجال التراث الثقافي، ومحور التدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية والتسويق السياحي والثقافي على المستوي العربي، ومحور الأنظمة والتشريعات، ومحور تعزيز العمل المشترك على مستوى السياحة الثقافية العربية، والمحور الأخير عن استدامة مواقع السياحة الثقافية والتراثية.

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19:24ت م

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