السعودية اليوم / مقتل وإصابة مجموعة من عناصر" داعش" بضربة جوية غرب جزيرة سامراء



بغداد 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

أغرق طيران الجيش العراقي زورقين تابعين لتنظيم "داعش " الإرهابي وقتل وأصاب مجموعة من عناصره بضربة جوية ناجحة غرب جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي اليوم بأن طيران الجيش وجّه ضربة جوية لمواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البوحمود غرب جزيرة سامراء وعلى ضفاف بحيرة الثرثار أسفرت عن إغراق زورقين اثنين وتدمير وكْر ونفق وقتل وإصابة مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي.

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19:00ت م

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